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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه القاهرة تعلن حالة الطوارىء بجميع مواقع الشركة طوال إجازة عيد الأضحى

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه فى إطار حرصها الشديد والدائم على تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع عملائها .

فقد تقرر .. استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بالمراكز الآتية :-  

1- مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن (42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح.)

https://goo.gl/maps/yheJYoGA9TggFuMJ6

2- مركز خدمة عملاء الحى العاشر الكائن (مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان

 من شارع الصواف من شارع احمد الزمر – بجوار مسجد الخزان.)

          https://goo.gl/maps/pABqShhh4Hb2ymSZ7  

    مركز خدمة عملاء السلام الكائن (شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو.)

https://goo.gl/maps/3NH9dtwAzDbHHubTA

3- مركز خدمة عملاء المقطم الكائن (خلف بلوك 150 من شارع صبحى حسين – من شارع 9 – خلف حى المقطم.)

https://goo.gl/maps/RLYDAw2qKoD7L7Ky8

4- مركز خدمة عملاء عين الصيره الكائن (1شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الانابيب – عين الصيره.)

https://goo.gl/maps/AkgPv7EtwEa6reTn7

5- مركز خدمة عملاء حلوان الكائن (3 شارع احمد انسى – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء.)

https://goo.gl/maps/Vc5ZRMSnf3yYLoL47

6- مركز خدمة عملاء الوايلى الكائن (٩شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من احمد سعيد أمام نادى مياه القاهرة).

https://goo.gl/maps/mPBhXzcCtuYqfohu9

كما أشار المهندس مصطفى الشيمى الى انه تم رفع حالة الطوارىء بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الأضحي المبارك لاستدامة الخدمات التى تقدمها الشركة والاستعداد لأى اعمال طارئة.

للتواصل والاستفسار عبر الخط الساخن 125 او عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 .

الاضحى المبارك الخط الساخن العدادات مسبقة الدفع أيام اجازة عيد الأضحي خدمة واتساب حى المقطم حالة الطوارىء

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