هيزود مناعتك ويخليك حديد.. معهد التغذية: اللسان البقري كله فوائد

نشر المعهد القومي للتغذية ، التابع لهيئة المستشفيات التعليمية ، بعض المنشورات الخاصة بالقيمة الغذائية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال المعهد إنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يكثر تناول لحوم الأضاحي والأعضاء الداخلية ولحمة الرأس واللسان والمخ .

وفى إطار خطة المعهد القومي للتغذية لنشر الوعى الغذائي نقدم لكم بعض الحقائق الغذائية عن الأضاحي ولحومها اللسان البقري ، والذي يعتبر اللسان من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان حيث إنه يحتوى على عدة عناصر غذائية هامة : -

نسبة عالية من البروتينات التى تمد الجسم بالأحماض الأمينية التي يحتاجها لبناء العضلات وإصلاحها .

يحتوى على الزنك المهم جدا لنمو الأنسجة

يعزز من قوة الجهاز المناعي

مهم لالتئام الجروح ولحاستي التذوق والشم.

يحتوي على الحديد المهم لمحاربة أنيميا نقص الحديد.



لابد أن تتناول اللسان بكمية قليلة

وقال المعهد القومي للتغذية: إنه لابد أن تتناول اللسان بكمية قليلة حيث أنه يحتوى على الدهون المشبعة التى قد تتسبب الزيادة فى تناولها فى حدوث بعض أمراض القلب وتصلب الشرايين.



يكفى تناول قطعة إلى قطعتين من اللسان فى يوم فى حجم علبة الكبريت.