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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتفقد مقر التصحيح الالكتروني لإمتحانات الثانوية العامة 2023 بالدقهلية.. صور

التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم السبت، مقر التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية، بمدرسة المنصورة العسكرية للبنين التابعة لإدارة غرب المنصورة،  أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  إلى غرفة التصحيح الإلكترونى لمادة اللغة العربية، وتابع إجراءات التصحيح، وأجرى حوارًا مع المصححين حول الإجراءات المتبعة وخطوات التصحيح.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  غرفة التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية)، و(اللغة الفرنسية) واطمأن الوزير على سلامة التصحيح، وتحدث الوزير مع المصححين عن آرائهم فى عملية التصحيح الإلكترونى، حيث أكد المصححون أنه يتميز بالدقة، والتركيز فى التصحيح.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت يأتي حرصًا من الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر وكيل المديرية.

الجدير بالذكر أنه تم البدء فى أعمال التقدير لمادة اللغة العربية (الأسئلة المقالية) إلكترونيًا يوم الأربعاء الموافق ٢١/٦/٢٠٢٣، كما تم البدء فى تصحيح اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية), و(اللغة الفرنسية) يوم الجمعة الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣.

التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني
وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة التصحيح امتحانات

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