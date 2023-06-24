عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد الأجهزة لاستقبال عيد الأضحى

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - عبر الفيديو كونفرانس - على استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتعامل بكل شدة مع اية تعديات وتنفيذ الازالات بصفة فورية وتفعيل غرف العمليات المركزية وإدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الاضحى المبارك .. جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.


ومن المحافظة حضر كل من المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وبعض وكلاء الوزارة والتنفيذيين.


واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمحافظين، وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة يونيو، متمنيا أن يُعيد المولى عز وجل هذه الأيام علينا وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليُمن والبركات. 

 

محافظ أسيوط: إزالة 5 تعديات على أراضى زراعية بمركز الفتح وحي شرق

محافظ أسيوط: توريد 133 ألف طن قمح للشون والصوامع ومراكز التجميع


وأشار محافظ أسيوط الى ان الاجتماع تناول تكليف رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير اللحوم والأضاحي, والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.
وأعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة والميدانية لأعمال المرافق والخدمات العامة والمنشآت مع مراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة في جميع المرافق الحيوية وأماكن تجمعات المواطنين والتأكد بصفة دائمة من سلامة جميع المرافق والمنشآت الخدمية فضلا عن تكثيف الحملات للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية والتأكد من صلاحيتها وسلامة اللحوم المعروضة بالاسواق والمحلات وتحرير المحاضر للمخالفين وضبط الأسعار ومتابعة فتح منافذ المواد الغذائية واللحوم بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني فضلا عن منافذ القوات المسلحة والشرطة المنتشرة بكافة المراكز والأحياء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستقبال عيد الأضحى، لابد من العمل على رفع درجات الاستعداد، مع إعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها، وتأمينها، مع الاهتمام بالشواطئ في المحافظات الساحلية وتوفير مختلف الخدمات المطلوبة.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات اعتباراً من يوم الوقفة وحتى آخر يوم لفترة الإجازات؛ للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات بالمحافظات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين، كما كلف رئيس الوزراء باستمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية خلال فترة إجازة العيد، وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بأية مخالفة.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم حصر قطع الأراضي المستردة ( ولاية المحافظات) خلال الإزالات اليومية والإزالات في المهد والطلبات غير الجادة خلال الفترة الماضية، وموجات الإزالة، ورفض التقنين اعتبارا من عام 2017 وحتى 31/5/2023، وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الأراضي، ومنع إعادة التعدي عليها، مع وضع تصور لسرعة استغلالها على النحو الأمثل، سواء لإقامة مشروعات خدمية، أو بأي صورة أخرى تضمن الحفاظ عليها، مع إعداد حصر دقيق يتضمن عدد القطع ومساحاتها وإحداثياتها ونسب تميزها.
ثم تطرق وزير التنمية المحلية للحديث عن الجهود المبذولة لدعم الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بالمحافظات؛ لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة تتولى تنظيم وإدارة ملف الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وكذا تشكيل لجان فرعية بالمحافظات، وفي هذا الإطار تم مناقشة إجراءات تحديد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا التحديات التي يواجهها الاستثمار في المحافظات.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجازات عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكلها اتغير .. رضوى الشربيني تظهر بقوام مميز في أحدث إطلالة

بعد تمرد فاجنر .. السفارة الروسية توجه رسالة عاجلة للمصريين

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

مصرع طاقمها .. فاجنر تسقط مروحية روسية في فورونيج

صدمة لعشاق القلعة البيضاء.. بيراميدز يخطف لاعبين من الزمالك

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

ترشيحاتنا

نقطة واحدة تفصل النجم الساحلي عن التتويج بالدوري التونسي |تفاصيل

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمود خلف

الخارجية الفلسطينية تحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

بموافقة واتفاق مع بوتين.. تفاصيل قبول قائد فاجنر وقف تحرك مقاتليه في روسيا

بعد حالة الجدل.. تعرف على سبب إلغاء معرض كاريكاتير عن الشيخ الشعراوي|خاص

سليمان عيد يكشف سر خلافه مع أحمد السقا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندمانة على شغلى فى شارع الهرم .. صور أثارت الجدل لـ بوسى

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

بعد شائعة طلاقها .. جوري بكر تثير الجدل من جديد

بعد ظهورها في حمام السباحة .. صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ