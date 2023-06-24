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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خد إذن أوسوريو | مصدر بالزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن سيف جعفر

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة غياب سيف جعفر عن مران الفريق الأبيض الذي أقيم في السادسة مساء اليوم علي ملعب النادي.

وأكد المصدر أن اللاعب حصل على إذن من المدرب الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو بالغياب عن مران الفريق اليوم.

وشهدت الساعات الأخيرة تداول بعض الأخبار عن توقيع اللاعب لبيراميدز وتراجعه عن التوقيع لنادي الزمالك وهو الأمر الذي لم لم يتأكد بعد.


وفي سياق متصل حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادًا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي بسبب معاناته من إصابة عضلية، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو في بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز

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