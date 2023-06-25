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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماذا حدث لأجساد ضحايا غواصة تيتان المنفجرة؟

غواصة تيتان
غواصة تيتان

كشفت أخصائية جثث محترفة، عن تفصيل ما يحدث لجسم الإنسان عندما تنفجر غواصة بعد وفاة خمسة من أصحاب المليارات داخل سفينة OceanGate. 

تلقت  لورين إليزا ، التي نشرت على الإنترنت باسم @ lovee.miss.lauren ، أسئلة من المعجبين بعد التأكد من أن الركاب الذين استقلوا غواصة "تيتان" المشؤومة لقوا مصرعهم في "انفجار داخلي كارثي".

قال مسؤولو خفر السواحل إنه تم العثور على حقل حطام على ارتفاع 1600 قدم من حطام تيتانيك - بما في ذلك مخروط الذيل وقسمان من بدن الضغط.

غواصة تيتان

تم افتراض وفاة الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Stockton Rush ، والغطاس ذو الخبرة من Titanic Paul-Henri Nargeolet ، والملياردير البريطاني هاميش هاردينج، ورجل الأعمال Shahzadah Dawood وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عامًا ، في الرحلة الاستكشافية الفاشلة.

منذ ظهور التقارير ، أراد محبو فيلم Lauren the Mortician أن يعرفوا كيف كانت الوفيات المروعة عميقة جدًا تحت الماء وما إذا كان سيتم استرداد جثثهم.

  لورين إليزا 

 في فيديو تيك توك ، الذي حصد أكثر من 1.6 مليون إعجاب، أوضحت لورين: "لن يعثروا على أي أجزاء من الجسم البشري. "عندما تنفجر غواصة ، فإنها تسحق إلى الداخل مثل علبة الصودا ، بسبب ضغوط الماء الشديدة.

وأضافت: "عندما أخبرك أن وفاتهم كانت فورية، فإن أدمغتهم لا تملك حتى الوقت لتسجيل ما يحدث أو حتى الشعور بالألم".

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