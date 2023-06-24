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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تجاوز كل الحدود

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يئير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد"، اليوم السبت،  إن إرهاب المستوطنين تجاه الفلسطينيين الأبرياء تجاوز كل الحدود.

 

وأضاف لابيد في تغريدة حسابه الشخصي بتويتر "إن حرق منازل وسيارات الفلسطينيين الأبرياء عمل غير إنساني وليس يهوديًا بالتأكيد".

وتابع "على رئيس الوزراء نتنياهو إدانة العار والتعامل معه بصرامة. هذا وصمة اخلاقية وتهديد امني".

 

وفي وقت سابق، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

 

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها حكومة نتنياهو المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين امثال بن جفير وسموتريش.

وأكدت أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

وادانت جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على ام صفا شمال رام الله وإحراق منازل ومركبات.

كما أدانت استهداف المستوطنين بشكل مباشر لطاقم تلفزيون فلسطين أثناء تأديتهم لعملهم، واطلاق الرصاص على مركبة اسعاف تقل مريضا وإصابة سائقها في قرية أم صفا.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، وأكدت أن المطلوب فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لاجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

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زعيم المعارضة الإسرائيلية: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تجاوز كل الحدود

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