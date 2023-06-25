عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مجاهد: اعتصام المثقفين استشراف لمزاج المصريين قبل 30 يونيو

أحمد مجاهد، رئيس
أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق

قال أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إنه لم يحدث تواصل رسمي مع المثقفين المعتصمين بوزارة الثقافة وقت حكم الإخوان، مشيرًا إلى أن الشرطة كانت موجودة لتؤمن مقر الوزارة وفي الوقت نفسه تؤمن المعتصمين، والناس كانت تحتفل معهم بـ"كلاكسات" السيارات، حتى جاء يوم 30 يونيو.

 

وأضاف “مجاهد”، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أنه من خلال الاعتصام تم استشراف مزاج المصريين وهواهم وخطوتهم القادمة وساروا على الخطوة الأولى لخطوة في 30 يونيو .

 

 

وعن مشهد 3 يوليو ومهلة الأسبوع للإخوان قال إنه سعيد بصفتين أن الجيش شديد الوطنية وأنه شديد الإخلاص لطلبات الشعب وكان عادلًا بما يكفي حتى الرئيس السيسي كان يقول "أنا نصحت وطلبت وقلت"، فالرئيس نصح مخلصًا ولم يتم الاستجابة لنصائحه.

 

وأشار إلى أن الجيش من 25 يناير كان حكيمًا جدًا وثبت أن هدفة ليس المحافظة على السلطة ولكن المحافظة على الشعب والدولة واستقرار ومؤسساتها.

الإخوان المثقفين أحمد مجاهد 30 يونيو محمد الباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهي ليلي

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

الزمالك يرد على توقيع سيف فاروق جعفر لبيراميدز: لن يستطيعوا تسجيله

طلبات أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة مغادرة قائد فاجنر مدينة روستوف الروسية

هبة قطب: اتصرف أخطر كلمة تقولها الزوجة لزوجها

الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الطبية خلال السنوات الأخيرة

صرف معاشات يوليو 2023 عن طريق فروع بنك ناصر.. اليوم

دعاء يوم عرفة وفضله في الإسلام .. ردد كثيرا "لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ"

هما اللي طلبوني.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ