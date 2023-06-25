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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تقترض 9.2 مليار دولار لتسريع تطوير سيارتها الكهربائية

صدى البلد

قدمت الحكومة الأمريكية قرضاً ضخماً مشروطاً لشركة فورد بقيمة 9.2 مليار دولار، يساعد شركة صناعة السيارات على بناء ثلاثة مصانع جديدة للبطاريات، وهو مشروع مشترك بين شركة صناعة السيارات وعملاق البطاريات الكوري الجنوبي SK On Co، وتعتبر جميع المرافق الثلاثة قيد الإنشاء بالفعل.

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فورد تقترض 9.2 مليار دولار لتسريع تطوير سيارتها الكهربائية

يأتي القرض من وزارة الطاقة وبشكل أكثر تحديدًا من برنامج مصمم لمساعدة الولايات المتحدة على اللحاق بالصين فيما يتعلق بتكنولوجيا البطاريات. في العام الماضي، زادت شركة فورد الإنفاق على السيارات الكهربائية بنحو 20 مليار دولار. ويقال إن المصانع الثلاثة التي ستحصل على أموال من هذا القرض تبلغ تكلفتها حوالي 11.4 مليار دولار.

 

تعد هذه الاستثمارات جزءًا من خطة فورد لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية لدرجة أنها تشكل نصف حجمها الإجمالي بحلول عام 2030، وفي العام الماضي قامت ببناء ما يقرب من 135000 مركبة كهربائية ولكنها تأمل أن تصل إلى 2 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2026، وتعتبر هذه قفزة هائلة وإضافة مصانع البطاريات الثلاثة هذه ستمكنها من التوسع بسرعة أكبر.

 

فورد تقترض 9.2 مليار دولار لتسريع تطوير سيارتها الكهربائية

تأتي هذه الخطوة في وقت يحدث فيه عدد كبير من إعلانات السيارات الكهربائية موجات، حيث قدم قانون خفض التضخم لإدارة بايدن الكثير (370 مليار دولار) من الحوافز المالية لزيادة اعتماد السيارات الكهربائية.

 

وفقًا لـ Bloomberg ، تم الإعلان عن أكثر من 100 مشروع لإنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية، تمثل حوالي 200 مليار دولار، أو يجري تنفيذها بالفعل.

 

تقع هذه المصانع الثلاثة في ولايتي تينيسي وكنتاكي ، وهي قيد الإنشاء بالفعل، وستقوم فورد في ستانتون بولاية تينيسي ببناء البطاريات و "شاحنة كهربائية ثورية جديدة تمامًا"، كما سيكون هناك موقع آخر في كنتاكي يطلق عليه اسم BlueOval SK Battery Park سيحتوي على منشأتين، من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 في جميع المواقع الثلاثة.

 

 

فورد SK On Co BlueOval صناعة السيارات السيارات الكهربائية

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