بركان أوبيناس في بيرو يبدأ ثورانا جديدا.. شاهد

بدأ بركان أوبيناس، وهو الأكثر نشاطًا في بيرو، ثورانًا جديدًا تزامنًا مع انبعاث عمود من الرماد، حسبما أفاد الدفاع المدني يوم الجمعة، وجاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية يورونيوز

ويقع بركان أوبيناس على ارتفاع 5672 مترًا في منطقة موكويغوا، وعلى بعد 1250 كيلومترًا جنوب ليما، وثار آخر مرة عام 2019.

ووفق الدفاع المدني، فإن الرماد وصل إلى ارتفاع كيلومتر تقريبًا فوق البركان، وتوجه شرقًا بفعل قوة الرياح.

وأضاف بيان الدفاع المدني أن "هذا النشاط المرصود يمكن أن يولد انفجارات بركانية مع انبعاثات رماد تزيد عن كيلومترين في الأيام المقبلة، مما سيؤثر على الأماكن المأهولة".

ويعد بركان أوبيناس إلى جانب سابانكايا (يرتفع لمسافة 5975 مترًا) أكثر البراكين نشاطًا في بيرو.

