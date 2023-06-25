زلزال عنيف يضرب المحيط الهادئ

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل جزر تونجا الجنوبية في جنوب المحيط الهادي اليوم الأحد.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد أنباء إلى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

كانت قد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة علي مقياس ريختر في منطقة مملكة تونجا في المحيط الهادئ.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مركز الهزات كان على بعد 291.5 كيلومتر شمال شرق مدينة نوكوالوفا، عاصمة مملكة تونجا.

وأشارت إلي أن الزلزال وقع علي عمق 167 كيلومترًا.