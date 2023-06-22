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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، بوقوع زلزال قوي في أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.

 

وقال مرصد روسي لرصد الزلازل: "تم تسجيل حدث زلزالي مع مركز الزلزال، على بعد 30 كيلومترا من أنابا على عمق 10 كيلومترات في البحر..  سجلت أجهزة محطة أنابا الزلزالية هزات بلغت قوتها 3.6 ريختر”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا جديدا ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

 

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع في الساعة 17:27 بالتوقيت المحلي في منطقة بازارجيك.

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وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 7  كيلومترات تحت سطح الأرض.

 

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بـ تركيا.

إقليم كراسنودار زلزال أنابا زلازل

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