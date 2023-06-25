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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف الأهلي.. الاتفاق السعودي يجمد مفاوضاته مع نجم الوداد المغربي

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

أكد تقرير صحفي توقف مفاوضات نادي الاتفاق السعودي، مع يحيى عطية الله، نجم نادي الوداد المغربي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الاتفاق اضطرت إلى إيقاف مفاوضاتها مع يحيى عطية الله، بعدما وصفت الإدارة اللاعب بالمماطلة وإدخال أكثر من مفاوض من قبله معها، من أجل رفع قيمة العرض.

وأضافت أن العرض المقدم من  الاتفاق  بلغ 1.2 مليون دولار، فيما وصلت مطالبات اللاعب إلى 1.5 مليون دولار.

ولفتت أن نادي أبها دخل في مفاوضات مع نجم الوداد، في وقت سابق من أجل ضمه، إلا أنها قررت الانسحاب بعد علمها بتضخم عقد اللاعب الاحترافي، الذي سيتخطى حاجز المليون ونصف المليون دولار مع الحوافز والمكافآت.

كانت تقارير صحفية، أكدت موخرا دخول اللاعب يحيى عطية الله قائمة اهتمامات النادي الأهلي المصري، لخلافة النجم التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر.

وينتهي عقد يحيى عطية الله مع نادي الوداد المغربي في 30 يونيو الجاري، ويحق له الانضمام مجانا لأي ناد هذا الصيف.

الاتفاق الوداد يحيي عطية الله الأهلى معلول

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