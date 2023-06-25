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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

"القابضة لمياه الشرب" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

مياه
مياه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الأضحى.

 ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها. 

 وشدد رسلان على الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة اى طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر تحسبا لاى انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحى. 
 

وأكد على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك. 

 وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حملة توعوية بجميع المحافظات تستهدف الجزارين وربات المنازل والمواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إلقاء مخلفات الاضاحى فى شبكات الصرف الصحى والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية التى تنتج عن مثل تلك السلوكيات الخاطئة.  كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك https://www.facebook.com/HCWWeg

كما نشرت صفحة كل نقطة بتفرق، انفوجراف للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، والطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحى وتوضيح أضرار إلقائها فى شبكات الصرف الصحى https://fb.watch/lnDlUYiG8b/?mibextid=Nif5oz

المياة

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