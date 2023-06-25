مقتل 4 شرطيين سوريين جراء استهداف سيارتهم في ريف درعا

لقى 4 عناصر من الشرطة السورية مصرعهم إثر استهداف سيارتهم برصاص مسلحين في ريف درعا الغربي.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب آخر، بجروح خطرة في كمين مسلح لإرهابيين قرب دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا أن الكمين الإرهابي وقع في حدود الساعة السابعة و النصف صباحاً، أثناء توجه دورية لعناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية.

وأضاف المصدر أن الإرهابيين أطلقوا النار بكثافة على الدورية، ما تسبب في مقتل وإصابة عناصرها قبل أن يلوذوا بالفرار.

وذكر مصدر في مستشفى درعا الوطني أن المستشفى استقبل جثامين 4 من الشرطة لقوا مصرعهم على الفور متأثرين بجراحهم، فيما يتم تقديم العلاج اللازم لعنصر مصاب بجراح خطرة.