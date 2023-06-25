السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن مكونه من دورين بقرية شرارة دائرة مركز الحسينية، وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى بالجسم وتم نقله إلى مستشفي الحسينية، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمزرعة دواجن مكونة من دورين ونشب الحريق في الطابق الثاني وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى بالجسم وتم نقله إلى مستشفى الحسينية وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.