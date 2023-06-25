8.44 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أبريل 2023

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الأحد الموافق 25 / 6/ 2023 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريـل2023.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.



بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 99.33 خلال شهر ابريـــل2023 (أولـي) مقابل 108.49 خلال شهر مـــارس2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 8.44٪.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الفلزات القاعدية 77.67 خــــــلال شـــهــــر ابريـــل2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر مـــارس 2023 حيــــث بلــــغ 58.85 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 31.98٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة معدات النقل 128.60 خــــلال شــهـــر ابريـــل2023 مقــــارنة بشهـــر مـــارس2023حيـث بـلـــــغ 118.95 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 8.11٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة الأجهزة الكهربائية 103.61 خــــلال شهــر ابريـــل2023 مقــارنة بشــهــر مـــارس2023حيــث بلــــغ 130.27 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 25.73٪ وذلك بســبب عدم توافر المواد الأولية للمنتج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 92.50 خـــلال شهــــر ابريـــل2023 مقـــارنـــة بشــهر مـــارس2023 حــيــث بــلــغ 116.59 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 20.66٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

لأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة الأجهزة الكهربائية 103.61 خــــلال شهــر ابريـــل2023 مقــارنة بشــهــر مـــارس2023حيــث بلــــغ 130.27 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 25.73٪ وذلك بســبب عدم توافر المواد الأولية للمنتج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 92.50 خـــلال شهــــر ابريـــل2023 مقـــارنـــة بشــهر مـــارس2023 حــيــث بــلــغ 116.59 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 20.66٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.