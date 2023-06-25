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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عيد الأضحى|بيت الزكاة يطلق مبادرة "كتر من خيرك.. وفرح غيرك" لتوزيع الملابس

بيت الزكاة
بيت الزكاة

أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) أمس السبت، مبادرة «كتر من خيرك.. وفرح غيرك» لتوزيع الملابس قبل عيد الأضحى لإدخال السرور والبهجة على الأُسَر المستحقة في القرى الأشد فقرًا بجميع محافظات الجمهورية.

توزيع 3 آلاف قطعة ملابس جديدة في المرحلة الأولي بأسيوط

وأوضح بيان صادر عن بيت الزكاة أن المرحلة الأولى، انطلقت من محافظة أسيوط أمس السبت وتستمر على مدار 3 أيام، بمقر المنطقة الأزهرية بأسيوط؛ لتوزيع ٣ آلاف قطعة ملابس جديدة للأطفال «بناتي- أولادي» وملابس رجالي وحريمي وشبابي، شريطة ألا يحصل الفرد على أكثر من قطعتين من تلك الملابس، لإتاحه الفرصة لأكبر عدد من المستحقين للاستفادة من المبادرة.

أشار البيان أن المبادرة سوف تستهدف باقي المحافظات تباعًا حتى بداية العام الدراسي القادم، في محاولة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، أملًا في إدخال البهجة والسرور على الأطفال والكبار ولتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.

أكد البيان أن بيت الزكاة والصدقات المصري يحرص على توجيه أموال الزكاة والصدقات المصري، إعمالًالقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث عائشة رضيالله عنها، الذي رواه الطبراني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«‌مَنْ ‌أَدْخَلَ ‌عَلَى ‌أَهْلِ ‌بَيْتٍ ‌مِنَ ‌الْمُسْلِمِينَ ‌سُرُورًا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ».

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