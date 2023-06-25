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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تخسر أمام اليابان 82-70 في كأس العالم لشباب السلة

صدى البلد

خسر المنتخب الوطني لشباب كرة السلة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني الكندي شيربي كيب، أمام نظيره الياباني بنتيجة 82-70، في ثان لقاءات المنتخبين ببطولة كأس العالم المقامة بالمجر خلال الفترة من الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو المقبل.

وسيطر أحفاد الساموراي على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، ليحققوا الفوز الأول لهم في المجموعة، فيما مني الفراعنة بالخسارة الثانية بعد الهزيمة أمس أمام المنتخب الصربي.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: "24-21، 47-34، 68-46، 82-70".

ومن المقرر، أن يلتقي أبناء النيل في الجولة المقبلة مع نظيره البرازيلي بعد غدًا الثلاثاء، فيما يلعب المنتخب اليابني مع نظيره الصربي.

وتضم قائمة الفراعنة بالبطولة 12 لاعبًا وهم "إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد طارق خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.

وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية 81-54

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