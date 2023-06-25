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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

100 يوم صحة.. انطلاق حملة طبية مجانية في أسيوط بحضور المحافظ |صور

إنطلاق حملة 100 يوم
إنطلاق حملة 100 يوم صحة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأحد ، إطلاق حملة "100 يوم صحة" والتي تستمر لمدة 100 يوم لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء تزامناً مع إطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتكون نقطة انطلاق لباقي المحافظات وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

 

حضر إطلاق الحملة بديوان عام المحافظة المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع التأمين الصحي لمنطقة وسط الصعيد والدكتورة نهى عبدالله مدير عام الرعاية الاساسية ومسئول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة وحسني رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة.


حيث بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ للفرقة الصحية بمبنى ديوان عام المحافظة واطمئن على توافر كافة الخدمات الصحية وشاهد أعمال الكشف الطبي على العاملين بالديوان العام وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي كما تفقد سيارات القافلة الطبية الشاملة أمام الديوان العام موجهًا الشكر للقائمين على القوافل وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.
 

وخضع المحافظ للكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية اللازمة ضمن فعاليات المبادرة وتابع أعمال الكشف الطبي على العاملين بالديوان العام واجراء التحاليل المختلفة لهم.


وقال محافظ أسيوط إن حملة "100 يوم صحة" انطلقت اليوم لتقديم كافة خدماتها بالمجان للمواطنين وتفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة من خلال 200 فرقة طبية على مستوى المحافظة منها 43 فرقة متحركة و158 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية موزعين على 13 إدارة صحية تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين طوال أيام الحملة من 25 يونيو وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر معلناً دعمه الكامل للحملة وتكثيف الدعاية والاعلان عنها بمختلف الوسائل واستهداف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والاتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين مؤكدًا على ضرورة تجهيز الأطقم الطبية المشاركة في الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة والتي تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.

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وأوضح المحافظ أن الحملة تضم فرق طبية وعيادات طبية منتقلة للكشف على جميع الأمراض وفرق التوعية والتثقيف الصحي بالإضافة إلى مواقع الفرق الثابتة بالمراكز والأحياء وأماكن التجمعات والوحدات الصحية لافتًا إلى أن الحملة تستهدف تكثيف الاجراءات والخدمات الطبية وذلك من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة وإجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الانجابية فضلاً عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.


وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى انطلاق فعاليات الحملة اليوم بكافة مواقعها بالمراكز والأحياء مع جاهزية الأطقم الطبية وأعضاء الفرق وفقًا للخطة التي تم وضعها على أن يتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الالكتروني وكذلك الورقي والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك والتنسيق التام بين جميع الإدارات الفنية المعنية بالمديرية وبجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المراكز والاحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لافتاً إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وترفع المبادرة شعار "معاك من أول يوم" وتهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، ومركز المعلومات، والتواصل المجتمعي والتوعية.

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