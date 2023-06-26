دعاء يوم التروية للمتوفي .. يستجيب الله رجاء كل داع

دعاء يوم التروية للمتوفي، هو يوم ينطلق فيه الحجاج لمنى، ويستحب في هذا اليوم دعاء يوم التروية للمتوفي ، ويتنزل ربنا جل جلاله كل ليلة في وقت السحر أي في الثلث الأخير من الليل ويستجيب دعاء كل داع، أما في يوم عرفه ينزل سبحانه وتعالي من أول النّهار ليسمع شكوي المظلوم، ويستجيب دعاء صاحب الحاجة ويرفع همّ المهموم ويجبر قلب المكسور، وفي يوم التروية الثامن من ذي الحجة يبيت فيه الحجاج في مني، على الحاج وغير الحاج أن يدعوا بما يشاء، 48 ساعة فقط لو استغلّهم المسلم بتوفيق الله سيغيّروا مجري حياته.. ودعاء يوم التروية للمتوفي نسهله لكل قاريء في السطور التالية.

ودعاء يوم التروية للمتوفي اللهم ارحم من هم تحت التراب، الذين يترقبون منا دعوة صادقة اللهم ارحم تلك الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم، ووسع لهم قبورهم، واتقهم من النيران.

-اللهم ثبت علي عقلي وديني ، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني ، ولا تحوجني لطبيب يداويني ، اللهم استرني على وجه الارض.



- اللهم ارحمني في بطن الارض ، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك ، بسم الله طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني ، اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد

-اللهم انزل على قبور موتانا الضياء والنور والفسحة والسرور ، اللهم جازهم بالحسنات احسانا ، وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين ، يارب اجبر كسر قلوبنا على فراقهم ، ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا ، وابني لنا ولهم بيوتا في الجنة ، واجعل ملتقانا هناك آللهّمً آمٌيّـنً يَآرْبً آلعّالمٌيْنً، وصلى اللهم على محمد وال محمد.

ويستحب أن نقول في دعاء يوم التروية للمتوفي اللهم إنك أرحم مني عليه فأدخله الجنة من أوسع أبوابها وجميع موتى المسلمين.

-اللهم عبدك فلان عظّم أجره ونوره، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وأفسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده،

-اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم

-اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق.

- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل قبرها روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، الله ارزق أهلها وأحبابها الصبر، اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمنا أجرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

- اللهم إنه عبدك وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وهديته للإسلام وأنت أعلم بسره وعلانيته وجئنا نشفع له فأغفر له.

-اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

- اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

-اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

-يا الله احشره مع المتّقين، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك (كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية).

دعاء يوم التروية للمتوفي أبي

دعاء يوم التروية للمتوفي أبي، فقدان الأب يوجع القلب فهو السند والأمان، وعلى كل مسلم ألا يحرم نفسه من ثواب دعاء يوم التروية للمتوفي أبي، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلات منها ولد صالح يدعوا له، فعلى كل ولد صالح أن يتذكر والده من الدعاء في يوم التروية، الدعوة فيه مُستجابة، كما على أصحاب الحاجات والهموم والكروب والأمنيات أن يلحوا في الدعاء في يوم التروية.

دعاء يوم التروية للمتوفي أبي اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك.

- اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن، وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

-اللهم تقبل توبتي واغفر لي ما تقدم من ذنب، اللهم أعني على حسن الطاعة وارزقني حسن الخاتمة.

- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

- اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم

- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن.. اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.



دعاء يوم عرفة

دعاء يوم عرفة، وقال أحد الصالحين والله ما دعوتُ دعوة يوم عرفة وما دار عليها الحول إلا رأيتها مثل فلق الصبح ، ودعاء يوم عرفة أكثرُ يوم يعتق الله فيه الرقاب من النّار ... في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة.

- دعاء يوم عرفة اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق.

- اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.

-اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى أدعوك يارباه أن تكشف عني همي وتزيل غمي واحفظني واستر علي يارحمن يارحيم.

-اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضي عنا.