ميلان يسعى لضم ماسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي إي سي ميلان الإيطالي في التعاقد مع ماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخرج جرينوود من حسابات الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لم يشارك في أي مباراة الموسم الماضي.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “إدارة ميلان وضعت جرينوود على رأس اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الروسونيري الموسم المقبل”.

وأضافت: “إدارة مان يونايتد ستوافق على خروج جرينوود على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، فى حال دخول ميلان فى الصفقة بشكل جدي”.

يذكر أن إي سي ميلان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من نصف النهائي أمام غريمه التقليدي إنتر ميلان.