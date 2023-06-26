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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا .. أول تعليق من ميدو على توقيع سيف جعفر لـ بيراميدز | وفيديو القرد السارق

ميدو
ميدو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نجم نادي الأهلي يخطف الأنظار برفقه خطيبته.. شاهد

نشرت سلمى صقر خطيبة اللاعب مروان عطية، نجم النادي الأهلي، صورة رومانسية لهما، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر مروان عطية من داخل السيارة في صورة سيلفي رومانسية برفقه خطيبته، وعلق علي الصورة كاتبًا: “كل ما ليا”.

أنت الخسران.. أول تعليق من ميدو على توقيع سيف فاروق جعفر لـ بيراميدز

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، علي توقيع اللاعب سيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز، عبر برنامجه التليفزيوني “الريمونتادا”.

وقال ميدو: “سيف فاروق جعفر اتفق مع الزمالك علي كل شئ، وقدم له عرض مميز، ولو فعلا سيف راح بيراميدز بالتوفيق انت الخسران، انا كنت عاوز سيف يبقي صريح مع الزمالك وأنا مش زعلان من سيف أنا زعلان عليه”.

فيديو لقرد يسرق ملابس إحرام أحد الحجاج بمكة المكرمة يثير السوشيال ميديا

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فيديو لقرد وهو يسرق ملابس الإحرام من أحد الحجاج، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر في الفيديو، قردا صغيرا فوق جبل النور بمكة المكرمة، وهو يقوم بسرقة ملابس الإحرام من سيدة، لتحاول السيدة انتزاع الملابس من يد القرد دون جدوي.

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