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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لرفع مستوى العلاج.. محافظ الجيزة يدشن مبادرة 100يوم صحة من ميت عقبة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتدشين حملة ١٠٠ يوم صحة " معاك من أول يوم " بمختلف الإدارات الصحية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع تدشين الحملة بكافة محافظات الجمهورية.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملة تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.


جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لمراسم التدشين بمكتب صحة الأسرة بميت عقبة بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ و ياسر سامى رئيس حى العجوزة وسامح عشماوى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة .


والتي أكد خلالها محافظ الجيزة أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين خاصة بالنجوع والقرى وأنها تستقبل كافة الحالات للفحص المجانى وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات المتخصصة للحالات التى تستدعى ذلك.


تضمنت المراسم تفقد المحافظ لسيارات العيادات المتنقلة وكذا العيادات المجهزة للكشف المجانى وصرف العلاج بالمجان لكافة التخصصات التى تشملها المبادرة . 


كما إطمأن محافظ الجيزة على مستوى التجهيزات الخاصة بكل منها ومشددا على مسئولي الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل لإستيعاب المواطنين المترددين على الوحدات والخدمات الخاصة بالمبادرة.


كما استمع المحافظ لشرح تفصيلي حول أهداف وخطة عمل مبادرة "100 يوم صحة" التي بدأت أمس الأحد 25 يونيو وتستمر حتى 1 اكتوبر   ٢٠٢٣ . 


ومن جانبه أشار مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى أنه من المقرر أن تشمل المبادرة توجيه القوافل العلاجية والوحدات المتنقلة لتسهيل تقديم الخدمات وضمان وصولها لكل مواطن وتكثيف تواجدها بالأماكن العامة والشعبية، موضحا أن المبادرة تشمل جميع المراحل العمرية لكافة التخصصات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية والمتعلقة بصحة المرأة وصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج ورعاية كبار السن والأمراض المزمنة.

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100 يوم صحة أحمد راشد محافظ الجيزة الخدمات الصحية المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الخدمات الصحية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المقبلين على الزواج حي العجوزة

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