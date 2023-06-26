رسميا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش حتى 2024

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى عام 2024.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي: "وافق نادي ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب ، والذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024".



وتابع: "انضم لوكا مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012. في المواسم الإحدى عشر التي قضاها في الدفاع عن قميصنا ، لعب 488 مباراة و فاز بـ 23 لقبا: 5 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم للأندية ، 4 كؤوس السوبر الأوروبية ، 3 بطولات الدوري ، 2 كأس الملك و 4 كؤوس السوبر الإسباني".

وأضاف: "خلال مسيرته كلاعب في ريال مدريد ، فاز مودريتش بأفضل الجوائز الفردية ، مثل الكرة الذهبية 2018 ، وجائزة أفضل لاعب في FIFA 2018 ، وجائزة 2017/18 UEFA لهذا العام ، وكأس العالم للأندية 2017 ، وكان هذا الموسم في FIFA / FIFPro World XI للمرة السادسة في مسيرته".

وأتم: "بالإضافة إلى ذلك ، حصل على الكرة الذهبية في مونديال روسيا والميدالية البرونزية في مونديال قطر".