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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش حتى 2024

صدى البلد

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى عام 2024.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي: "وافق نادي ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب ، والذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024".
 
وتابع: "انضم لوكا مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012. في المواسم الإحدى عشر التي قضاها في الدفاع عن قميصنا ، لعب 488 مباراة و فاز بـ 23 لقبا: 5 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم للأندية ، 4 كؤوس السوبر الأوروبية ، 3 بطولات الدوري ، 2 كأس الملك و 4 كؤوس السوبر الإسباني".

وأضاف: "خلال مسيرته كلاعب في ريال مدريد ، فاز مودريتش بأفضل الجوائز الفردية ، مثل الكرة الذهبية 2018 ، وجائزة أفضل لاعب في FIFA 2018 ، وجائزة 2017/18 UEFA لهذا العام ، وكأس العالم للأندية 2017 ، وكان هذا الموسم في FIFA / FIFPro World XI للمرة السادسة في مسيرته".

وأتم: "بالإضافة إلى ذلك ، حصل على الكرة الذهبية في مونديال روسيا والميدالية البرونزية في مونديال قطر".

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