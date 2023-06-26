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مرأة

قبل العيد.. فوائد زيت الثوم للبشرة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد زيت الثوم للبشرة.

فوائد الثوم للبشرة ما يلي :-
·تقليل حب الشباب الناشئ بسبب تراكُم السموم التي تؤدي إلى انسداد المسامات؛ لاحتواء الثوم على خصائص مُضادة للالتهابات، والميكروبات، فهو من مُضادات الأكسدة القوية.
· تقليل أعراض مرض الصّدفية، وهو مرض جلديّ ذاتيّ المناعة، حيث يظهر على المرء الذي تصيبه أعراض عدّة كالاحمرار، والحكّة والتّقشُّر في فروة الرّأس، والمرفقين، والرّكبتين، لذلك فإنّ استهلاك الثوم يُقلّل من أثرها نظراً لكونه من مضادات الالتهابات القوية.
·حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتأخير الشيخوخة؛ لاحتوائه على مُضادّات الأكسدة، والمُركبّات المُضادة للالتهابات الموجودة فيه، والمحافظة على خلايا الجلد الطبيعية.
·  تقليل علامات التمدد، والتّشققات التي يمكن أن يُعاني منها المرء.
· علاج الإكزيما الناتجة عن بعض الالتهابات؛ لاحتواء الثوم على خصائص مُضادة للالتهاب.

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
-  الوصفة الأولى يعدُّ الثوم من العلاجات الطبيعية لحب الشباب؛ بسبب خصائصه المُضادة للجراثيم، حيث يمكن استخدامه كعلاج موضعي. والطريقة هي:
المكوّنات: فصان إلى ثلاثة فصوصٍ من الثوم. كمية من الماء، أو هلام الصبار. قطعة من القطن.
طريقة التحضير: تُهرس فصوص الثوم، ثمّ تُخلط مع الماء مُدّة 10 دقائق. تُغمس قطعة قطنية في الخليط، ثمّ توضع على البقع. مُلاحظة: يُنصح بتناول ما بين فص إلى فصّي ثوم في اليوم.
     

-الوصفة الثانية يحتوي الثوم على خصائص مُضادة للشيخوخة، ويساعد على تحسين مظهر البشرة، إضافةً إلى أنّه يُقلل من الالتهاب، وتُستخدم هذه الوصفة للتّخلص من علامات التّمدد في الجلد، والتشققات. والطريقة هي:
المكوّنات: بضعة فصوص من الثوم. ضمادات.
طريقة التحضير: يُهرس الثوم بشكلٍ جيد، ثُم يوضع على علامات الجلد، والتّشقُّقات. تُغطى المنطقة بضمادات مدّة ليلةٍ كاملةٍ. تُغسل في الصباح الباكر. تُكرّر هذه الوصفة حتى تتقلص علامات الجلد، والتشققات، وتختفي.

أضرار الأشعة فوق البنفسجية الأشعة فوق البنفسجية العلاجات الطبيعية تأخير الشيخوخة انسداد المسام علاج موضعي علامات التمدد

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