وزير الخارجية يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري والمتطوعين في دعم قطاع غزة | صور
مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
حال مشاركة إسرائيل .. إسبانيا تهدّد بالانسحاب من كأس العالم 2026

هدّد باتكسي لوبيز، المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي الإسباني، باحتمال انسحاب إسبانيا من بطولة كأس العالم 2026، والمقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حال تأهل المنتخب الإسرائيلي للمشاركة في البطولة.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن لوبيز قوله إن الحكومة الإسبانية قد تدرس خيار الانسحاب من المونديال إذا تأهل المنتخب الإسرائيلي، مضيفا: "سنعيد تقييم الموقف في الوقت المناسب"، في إشارة إلى موقف الحكومة الإسبانية الرافض للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويأتي هذا التصريح في سياق دعوات متزايدة داخل بعض الأوساط السياسية الإسبانية إلى مقاطعة إسرائيل رياضياً، على غرار ما حدث سابقاً مع روسيا، بعد حربها على أوكرانيا. وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد طالب في وقت سابق باستبعاد إسرائيل من البطولات الرياضية الدولية، احتجاجاً على العمليات العسكرية في غزة.

يُذكر أن المنتخب الإسرائيلي يخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات النرويج، إيطاليا، إستونيا، ومولدوفا، ويحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.

باتكسي لوبيز حزب العمال الاشتراكي الإسباني انسحاب إسبانيا من بطولة كأس العالم 2026 المنتخب الإسرائيلي إسرائيل وإسبانيا الحكومة الإسبانية قطاع غزة

