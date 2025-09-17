حال مشاركة إسرائيل .. إسبانيا تهدّد بالانسحاب من كأس العالم 2026

هدّد باتكسي لوبيز، المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي الإسباني، باحتمال انسحاب إسبانيا من بطولة كأس العالم 2026، والمقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حال تأهل المنتخب الإسرائيلي للمشاركة في البطولة.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن لوبيز قوله إن الحكومة الإسبانية قد تدرس خيار الانسحاب من المونديال إذا تأهل المنتخب الإسرائيلي، مضيفا: "سنعيد تقييم الموقف في الوقت المناسب"، في إشارة إلى موقف الحكومة الإسبانية الرافض للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويأتي هذا التصريح في سياق دعوات متزايدة داخل بعض الأوساط السياسية الإسبانية إلى مقاطعة إسرائيل رياضياً، على غرار ما حدث سابقاً مع روسيا، بعد حربها على أوكرانيا. وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد طالب في وقت سابق باستبعاد إسرائيل من البطولات الرياضية الدولية، احتجاجاً على العمليات العسكرية في غزة.

يُذكر أن المنتخب الإسرائيلي يخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات النرويج، إيطاليا، إستونيا، ومولدوفا، ويحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.