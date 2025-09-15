للمرة الثانية بأسبوع.. إسبانيا تلغي صفقة ضخمة بـ 700 مليون يورو مع إسرائيل

للمرة الثانية خلال أسبوع، ألغت إسبانيا صفقة أسلحة مع شركة إسرائيلية بقيمة 700 مليون يورو.

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين إنه يجب منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف "الأعمال البربرية"، في إشارة إلى الحروب في أوكرانيا وغزة.

كما قال وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون يوم الاثنين إن إسبانيا يجب أن تقاطع مسابقة الأغنية الأوروبية العام المقبل إذا شاركت إسرائيل، وانضم إلى دول أوروبية أخرى تهدد بالانسحاب من الحدث.

جاءت تعليقاته بعد يوم من انتهاء سباق الدراجات الإسباني لا فويلتا قبل الأوان بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في وسط مدريد.

هاجم المتظاهرون الذين نددوا بمشاركة فريق إسرائيل-بريمير تيك في أحد سباقات الدراجات الرئيسية الشرطة وغزوا المسار التسابقي في العاصمة الإسبانية، مما أجبر المنظمين على قطع المرحلة الأخيرة.

وقال أورتاسون للإذاعة العامة الإسبانية:

"علينا أن نضمن عدم مشاركة إسرائيل في النسخة القادمة من مسابقة الأغنية الأوروبية.

وكما فعلت أيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا بالفعل، إذا لم ننجح في طرد إسرائيل، فلا ينبغي لإسبانيا المشاركة".

وأضاف أن الأمر متروك لمنظم الحدث، اتحاد البث الأوروبي (EBU)، ليقرر ما إذا كانت إسرائيل ستشارك.

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مايو بعد النسخة الأخيرة من مسابقة الأغنية الأوروبية إنه يجب استبعاد إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.

تُعد مسابقة الأغنية الأوروبية أكبر حدث موسيقي يُبث مباشرةً في العالم. وقد جذبت نسخة هذا العام في بازل 166 مليون مشاهد من 37 دولة.