أبو الغيط للإسرائيليين: ما تقوم به حكومتكم من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
للمرة الثانية بأسبوع.. إسبانيا تلغي صفقة ضخمة بـ 700 مليون يورو مع إسرائيل

محمد على

للمرة الثانية خلال أسبوع، ألغت إسبانيا  صفقة أسلحة مع شركة إسرائيلية بقيمة 700 مليون يورو.

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين إنه يجب منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف "الأعمال البربرية"، في إشارة إلى الحروب في أوكرانيا وغزة.

كما قال وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون يوم الاثنين إن إسبانيا يجب أن تقاطع مسابقة الأغنية الأوروبية العام المقبل إذا شاركت إسرائيل، وانضم إلى دول أوروبية أخرى تهدد بالانسحاب من الحدث.

جاءت تعليقاته بعد يوم من انتهاء سباق الدراجات الإسباني لا فويلتا قبل الأوان بسبب الاحتجاجات  المؤيدة للفلسطينيين في وسط مدريد.

هاجم المتظاهرون الذين نددوا بمشاركة فريق إسرائيل-بريمير تيك في أحد سباقات الدراجات الرئيسية الشرطة وغزوا المسار التسابقي في العاصمة الإسبانية، مما أجبر المنظمين على قطع المرحلة الأخيرة.

وقال أورتاسون للإذاعة العامة الإسبانية:

"علينا أن نضمن عدم مشاركة إسرائيل في النسخة القادمة من مسابقة الأغنية الأوروبية. 

وكما فعلت أيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا بالفعل، إذا لم ننجح في طرد إسرائيل، فلا ينبغي لإسبانيا المشاركة".

وأضاف أن الأمر متروك لمنظم الحدث، اتحاد البث الأوروبي (EBU)، ليقرر ما إذا كانت إسرائيل ستشارك.

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مايو بعد النسخة الأخيرة من مسابقة الأغنية الأوروبية إنه يجب استبعاد إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.

تُعد مسابقة الأغنية الأوروبية أكبر حدث موسيقي يُبث مباشرةً في العالم. وقد جذبت نسخة هذا العام في بازل 166 مليون مشاهد من 37 دولة.

إسبانيا للمرة الثانية إسرائيلية بقيمة 700 مليون يورو

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق

رئيس وزراء العراق: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يمثل انتهاكا للقانون الدولي

أحمد أبوالغيط

أبو الغيط للمجتمع الدولي: كفى صمتا على سلوك إسرائيل التي أشعلت النيران بالمنطقة

احمد موسي

أحمد موسى يطالب ببيان ختامي قوي وموقف عربي واضح في القمة العربية الإسلامية

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

