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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات .. قرار عاجل بمنح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة الخريجين من المدارس والجامعات

الإمارات
الإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات العربية المتحدة، منح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة الخريجين من المدارس والجامعات في البلاد لعام 2023.

 

وجاء منح الإقامة الذهبية تنفيذا لتوجيهات السلطات وتقديرا لجهود الطلبة والخريجين وعزيمتهم وإصرارهم على التفوق والنجاح والتميز في طلب العلم.

 

وتمنح الإقامة الذهبية للطلبة الحاصلين على نسبة 95% فما فوق في شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات من دون ضامن، كما تشمل مزايا التأشيرة أفراد أسرهم وذلك بناء على قائمة الترشيحات المعتمدة التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للهيئة، وكذلك يتم منح الإقامة الذهبية لطلاب الجامعات المحلية والعالمية بشرط حصول الطالب المتخرج على تقدير امتياز، بمعدل تراكمي 3.5 أو 3.75 درجة على الأقل حسب التصنيف المعتمد للجامعات داخل الدولة وخارجها.

 

وأكد مدير عام الهيئة، سهيل سعيد الخييلي، أن "منح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة الخريجين من المدارس والجامعات الإماراتية لهذا العام، يؤكد توجه ومنهج القيادة الحكيمة لدولة الإمارات الثابت في مجال تقدير الكفاءات والمواهب العلمية الواعدة واستقطابها للدراسة والعمل في الدولة، وإتاحة الفرصة لها للمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الدولة".

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كما أوضح أن "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تحرص على تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية حصول أوائل الطلبة على الإقامة الذهبية، تقديرا لجهودهم وقدراتهم ودعمهم لاستكمال مسيرة التعليمية بأمان".

 

وأضاف: "تهنئ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الطلبة خريجي الثانوية العامة وخريجي الجامعات داخل الدولة وخارجها بصفة عامة، ونتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأوائل الطلبة وأسرهم بمناسبة تميزهم ونجاحهم وتوفقهم الدراسي، مع تمنياتنا لهم بمستقبل علمي باهر يسهم في تقدم الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والأخوة الإنسانية".

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