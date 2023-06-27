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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الأمم الإفريقية.. المنتخب الأولمبي يبدأ التجهيز لمواجهة مالي

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

أدى لاعبو المنتخب الأولمبي الذين لم يبدأوا مباراة النيجر، تدريبات قوية، بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، بينما خاض الأساسيون، تدريبات استشفائية فى الجيم وحمام السباحة؛ للتخلص من الإجهاد والتعب .

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المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهة مالي

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة مالى فى الجولة الثانية المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتستمر منافسات البطولة الإفريقية بمشاركة المنتخب الأولمبي حتى يوم 8 يوليو المقبل  بمدينتي الرباط وطنجة.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .  

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة في البطولة الإفريقية التي يشارك ضمن منافساتها المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .

ويختتم المنتخب الأولمبي تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء مالى الذى يمتلك ثلاثة نقاط متصدرا المجموعة بعد فوزه على الجابون 3- 1 فى الجولة الأولى يليه مصر والنيجر ولكل نقطة ثم الجابون فى المركز الرابع والأخير بلا نقاط .

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