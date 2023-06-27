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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة.. وأرخص موبايل سامسونج في العيد لمحدودي الدخل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسعر لن تتخيله.. أرخص موبايل سامسونج في العيد لمحدودي الدخل


يعد هاتف Galaxy A14 واحدا من أنسب هواتف شركة سامسونج لمحدودي الدخل والشباب والذي يقدم سعرا رخيصا يتناسب مع إمكانات الكثير من راغبي الشراء خاصة في العيد ، بالإضافة إلى إمكانات متميزة تشمل شاشة وكاميرا فائقة وبطارية كبيرة ومعالج جيد.  

 

فيفو تعلن رسميا إطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة vivo X90s

 

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن هاتفها المميز للفئة المتوسطة vivo X90s، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من نيتها عن إطلاقه، حيث يقدم الهاتف مواصفات مميزة للشباب والطبقة المتوسطة، تشمل كاميرا وشاشة بقدرات فائقة وبطارية كبيرة ومعالج جيد.

 

شاومي تقلب موازين سوق الهواتف بهذه السلسلة .. تفاصيل


تعد هواتف Redmi Note من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تقدمها شركة شاومي الصينية، حيث أصبحت هي  الأكثر شهرة في الفترة الأخيرة نظرا لتطورها كثيرًا على مدار الأجيال التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية.

 

احذفها فورا .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة


خدعة جديدة أثارت قلقا كبيرا بين مستخدمي واتساب، وراح ضحيتها الكثيرين؛ وذلك بعد انتشار “رسالة مزيفة” استطاعت أن تخترق جميع بيانات المستخدمين، والوصول للحسابات البنكية وسرقتها.

 

وان بلس تقضي على أحلام سامسونج وشاومي بهذا الهاتف


كشفت تسريبات أن شركة OnePlus وان بلس الصينية ستطلق خلال الفترة المقبلة هاتفها من الفئة الرائدة OnePlus 12، والذي يأتي خليفة لهاتف OnePlus 11 الذي حقق إيرادات كبيرة للشركة وحاز على إعجاب المستخدمين ومحللي الهواتف.

 

سامسونج تفاجئ محدودي الدخل بهاتف جبار 5G وبسعر رخيص .. تفاصيل


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي Galaxy M34 5G الذي طال انتظاره ، حيث سيكون الهاتف مخصص للشباب ومحدودي الدخل بسعر رخيص يناسب الكثيرين، ومن المتوقع إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.  

 

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