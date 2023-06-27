أخبار التكنولوجيا| تحذير لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة.. وأرخص موبايل سامسونج في العيد لمحدودي الدخل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعد هاتف Galaxy A14 واحدا من أنسب هواتف شركة سامسونج لمحدودي الدخل والشباب والذي يقدم سعرا رخيصا يتناسب مع إمكانات الكثير من راغبي الشراء خاصة في العيد ، بالإضافة إلى إمكانات متميزة تشمل شاشة وكاميرا فائقة وبطارية كبيرة ومعالج جيد.

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن هاتفها المميز للفئة المتوسطة vivo X90s، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من نيتها عن إطلاقه، حيث يقدم الهاتف مواصفات مميزة للشباب والطبقة المتوسطة، تشمل كاميرا وشاشة بقدرات فائقة وبطارية كبيرة ومعالج جيد.



تعد هواتف Redmi Note من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تقدمها شركة شاومي الصينية، حيث أصبحت هي الأكثر شهرة في الفترة الأخيرة نظرا لتطورها كثيرًا على مدار الأجيال التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية.



خدعة جديدة أثارت قلقا كبيرا بين مستخدمي واتساب، وراح ضحيتها الكثيرين؛ وذلك بعد انتشار “رسالة مزيفة” استطاعت أن تخترق جميع بيانات المستخدمين، والوصول للحسابات البنكية وسرقتها.



كشفت تسريبات أن شركة OnePlus وان بلس الصينية ستطلق خلال الفترة المقبلة هاتفها من الفئة الرائدة OnePlus 12، والذي يأتي خليفة لهاتف OnePlus 11 الذي حقق إيرادات كبيرة للشركة وحاز على إعجاب المستخدمين ومحللي الهواتف.



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي Galaxy M34 5G الذي طال انتظاره ، حيث سيكون الهاتف مخصص للشباب ومحدودي الدخل بسعر رخيص يناسب الكثيرين، ومن المتوقع إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.