الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إسقاط الدعاوى الجنائية عن متمردي "فاجنر"

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ،اليوم الثلاثاء، إسقاط الدعاوى الجنائية عن متمردي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، وطي التحقيق الجنائي الذي أثير ضدهم.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان أنه في إطار التحقيق في القضية الجنائية المثارة على خلفية التمرد المسلح، كفّ المتمردون عن ممارساتهم التي كانت ستقودهم نحو الجريمة في الـ24 يونيو، وطوت هيئة التحقيق اليوم الموافق لـ27 من يونيو القضية الجنائية، وكفّت البحث عن المتمردين.

والجدير بالذكر أن مدينة روستوف جنوب غربي روسيا شهدت ليلة السبت الماضي تمردا مسلحا أعلنته قوات "فاجنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.

وانسحبت قوات "فاجنر" من المدينة في وقت لاحق، بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس "فاجنر" يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا وكف البحث عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان كل من الرئيس فلاديمير بوتين، ووزارة الدفاع الروسية.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كف البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروسيلا بتوجيه من الرئيس بوتين.