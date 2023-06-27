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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 385 محضرا خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة ومنع الغش التجاري، والتأكد من مدى توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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من جانبها، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى 282 مخالفة تموينية تنوعت ما بين (نقص وزن ـ بيئة ـ عدم إعلان عن الأسعار ـ بيع لحوم مذبوحة خارج السلخانة).

 

كما تم ضبط 2 طن دقيق مدعم وطن ملح طعام وطن مكرونة و 2 طن سكر وربع طن لحوم مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة  حيال المخالفين.

 

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزى أبوقرقاص وديرمواس، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج، وأسفرت الحملات عن تحرير 81 مخالفة تموينية حيث جاءت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ نظافة ـ ميزان حساس ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجل ـ عدم الإعلان).

 

وفى ذات السياق نظمت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية و المخابز  بدائرة المركز والقرى التابعة له لضبط الأسعار، حيث شملت الحملة المخابز بقرى الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو عزيز، وأسفرت عن تحرير  22 محضر تمويني متنوع منها 17 محضر للمخابز  تنوعت ما بين(نظافة ـ  عدم صرف بون ـ نقص وزن)، إلى جانب تحرير 5 محاضر في مجال الأسواق منها (3 محاضر ذبح خارج السلخانة  ـ محضر عدم إعلان عن الأسعارـ محضر شهادة صحية).
 

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