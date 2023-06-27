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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستقبال عيد الأضحى.. حملات تفتيشية على المعديات بالشيخ حسن بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المعديات بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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من جانبها تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي الحالة العامة بمعدية الشيخ حسن بمطاي والتفتيش على اللنشات الخاصة للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها والاطمئنان على التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة.

وأكد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.

 

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