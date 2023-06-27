أفضل طرق لتناول لحوم العيد دون أضرار صحية

مهما حذر الاطباء والخبراء من الاسراف في تناول اللحوم في العيد لن يتخلي الناس عن عاداتهم وتقاليدهم في تناول اللحوم بشراهة خلال عيد الاضحي ، ولن يقللوا منها ولن يتناولوها مرة واحدة فقط .. لذلك نقدم لكم افضل طرق لتناول لحوم العيد دون اضرار صحية حتي يمر العيد بسلام وامان علي الجميع وذلك وفقا للدكتورة نرجس شفيق استشاري الصحة العامة .. حيث اكدت ان هناك طرق لتناول اللحوم بدون اضرار صحية خطي منها :

طرق تناول لحوم العيد دون اضرار صحية

⁃ اختيار اللحم المناسبة من أهم الأمور التي تساعد في الحصول على الفوائد الصحية للحوم وتجنب أضرارها، لذلك يجب اختيار اللحوم الخالية من الدهون.

⁃ قبل طهي اللحم، يجب إزالة أكبر كمية من الدهون، إذ إن هذه المرحلة تعتبر أساسية من أجل استهلاك لحم الضاني بشكل صحي، كونه يحتوي على كمية كبيرة جداً من الدهون.

⁃ سلق اللحم لعدة دقائق، قبل طهيه، مما يجعله خفيفاً أكثر، مقارنة باللحم غير المسلوق.

- عدم الإسراف في تناول اللحوم كتناوله في جميع الوجبات على مدار اليوم، ويفضل تخصيص تناوله في وجبة واحدة فقط.

- يجب ألا تقتصر الوجبة على اللحوم فقط، فيجب أن تتضمن جميع العناصر الغذائية الأخرى التي تكفل للجسم الحصول على جميع احتياجاته من الغذاء.

⁃ طهي اللحوم على طريقة البخار، أو المشوية على الفحم، أكثر صحة من تلك التي يتم قليها، أو تحضيرها مع المرق ، وذلك لأن هذه الطريقة تساعد اللحم على التخلص من كميات كبيرة من الدهون التي يحتوي عليها، خصوصاَ أن مزيج الدهون مع البروتينات الحيوانية يؤدي إلى صعوبة في الهضم، والشعور بالغثيان، وزيادة خفقان القلب.

- بعد تناول اللحوم يجب عدم النوم أو الإستلقاء لتجنب الإصابة بمشكلات في عملية الهضم.

- يفضل شرب الكثير من المياه والمشروبات الدافئة التي تحسن الهضم.

⁃ لا يجب إهمال ممارسة الرياضة خلال أيام عيد الأضحى، خصوصاً بعد تناول اللحم، لمساعدة الجسم على حرق الدهون التي جمعها.



⁃ المساعدة فى تقديم الطعام، وإخلاء المائدة من الأطعمة عند الانتهاء من تناولها، لتجنب الجلوس لفترة طويلة حول المائدة لمنع تناول المزيد من الطعام.

⁃ تجنب الأطعمة المملحة مثل المخللات، ويجب على مرضى السكر، والكلى، والكبد والقلب وضغط الدم الابتعاد عنها.

⁃ الاكثار من تناول الفاكهة، فهى غنية بالمواد المغذية والمفيدة للجسم، وفقيرة السعرات الحرارية.