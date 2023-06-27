مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين في قصف روسي على كراماتورسك

أعلن وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمنكو، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وإصابة 25 آخرين بعد سقوك صاروخين روسيين على منطقة كراماتورسك في شرق أوكرانيا.

وكتب وزير الداخلية الأوكراني، عبر “تليجرام”، “روسيا استهدفت عمدا المناطق المزدحمة”.

وقال بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك، للتلفزيون الرسمي الأوكراني، إن الضربات وقعت في حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلي أن “من بين المصابين ثلاثة أجانب وطفل”.

وضربت إحدى الغارات وسط المدينة، وفقا لمجلس المدينة.

وقال المجلس على “تليجرام”: “لقد ضربوا مؤسسة تقديم الطعام، وعمليات البحث والإنقاذ جارية حاليا”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، وصف شاهد عيان انتشال ما يصل إلى عشرة أشخاص من تحت الأنقاض، ولم يتضح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص أحياء أم أموات.