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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور اليوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى 2023

صدى البلد

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ومن سمات مواليد الثور القوة، عاطفي، عملي، دقيق، فني، عطوف.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : مشكلة عاطفية

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

ستكون الحياة الرومانسية خالية من الفوضى وستكون أكثر إبداعًا اليوم، ستجعلك المسؤوليات الجديدة جزءًا مهمًا من المنظمة، بينما ستكون هناك مشكلات مالية بسيطة ، فإن صحتك جيدة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

سوف ينعكس ولائك لشريكك في العلاقة اليوم، ستحصل على نفس المودة والرعاية في حياتك العاطفية، يمكن لأولئك الذين أصيبوا بحزن شديد في الماضي القريب أن يكونوا سعداء لأن شخصًا جديدًا سيدخل حياتهم اليوم في الجزء الثاني من اليوم.

توقعات برج الثور صحيا

ستكون صحتك جيدة طوال اليوم، لن يصيبك مرض خطير اليوم، ومع ذلك ، يمكن أن تكون الالتهابات الطفيفة وألم الحلق مشكلة، تجنب السفر بدون مجموعة أدوات طبية مناسبة.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

تجنب الخلافات في مكان العمل وتأكد من الحفاظ على علاقة متناغمة مع زملائك في العمل، قد تتطلب بعض الوظائف الفنية مزيدًا من المساعدة وستلعب طبيعتك الودودة دورًا مهمًا هنا.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

قد تواجه هذا الأسبوع بعض التحديات المالية غير المتوقعة ، لكن لا داعي للذعر، راقب ميزانيتك عن كثب وكن على دراية بإنفاقك، ابحث عن فرص لتوفير المال وخفض النفقات غير الضرورية، هذا هو الوقت المناسب للتركيز على أهدافك المالية طويلة المدى ووضع خطة لتحقيقها

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