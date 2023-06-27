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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : مشكلة عاطفية

صدى البلد

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

قم باستكشاف المشكلات المتعلقة بالحب وأصلحها قبل نهاية اليوم، سيتم تعيين المهام الرئيسية في مكان العمل، لن تكون هناك مشاكل مالية اليوم ولكن الصحة يمكن أن تكون مزعجة

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

خذ قسطًا من الراحة وامنح الأولوية للرعاية الذاتية ، وانغمس في بعض النشاط البدني، ستعمل الطاقة الإيجابية والإندورفين على فعل المعجزات لعقلك وجسمك.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

قد يبدأ الحبيب في مناقشة لفظية ولكن يجب أن تتجنبها بذكاء لأن أي رد فعل لن يؤدي إلا إلى زيادة المشكلة، كن دبلوماسيًا أثناء مناقشة المشكلات الشخصية.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

يتوقع منك كبار السن منك تقديم بعض المهام الحاسمة والتأكد من الحفاظ على ثقتهم سليمة، سيجد رجال الأعمال بعض الشركاء الجدد مع الدعم المالي المناسب ولكنهم يدرسون الصفقات والأشخاص بالتفصيل قبل إجراء المكالمة النهائية..

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

ستكون جيدًا من الناحية المالية وهذا سينعكس على نمط حياتك، يمكنك التسوق لشراء سلع فاخرة أو أجهزة إلكترونية اليوم، يمكنك أيضًا إصلاح المنزل أو شراء عقار. 

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