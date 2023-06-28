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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023: حل المخاوف المالية

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

ستمضي حياتك العاطفية بسلاسة اليوم ولكن تأكد من قضاء المزيد من الوقت معًا، على الرغم من العديد من التحديات، سيتم تحقيق جميع الأهداف المهنية، لا توجد مشاكل مالية اليوم وستكون لائقًا بدنيًا أيضًا.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

كن واقعيًا في تطلعاتك الرومانسية ولعب دور الرفيق الحقيقي لحبيبك، اقضِ المزيد من الوقت بينما يشكو شريكك من عدم وجود اتصال جسدي. ستحصل علاقتك على دعم والديك.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب وقد يعاني كبار العقرب من مشاكل تتعلق بالنوم والتنفس، قد تصاب بعض الإناث أيضًا بشكاوى من الدورة الشهرية والتي قد تتطلب عناية طبية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

تحتاج إلى مفاهيم مبتكرة لتقديمها في الاجتماعات. على الرغم من أن بعض الأفكار قد لا يتم التقاطها ، إلا أن كبار السن سيقدرون جهودك وسيكافئونك عاجلاً.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيتم حل معظم المخاوف المالية اليوم، سوف تسدد جميع المستحقات المعلقة، قد تحصل أيضًا على دخل من وظيفة إضافية من شأنها أن تضيف إلى الثروة. 

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