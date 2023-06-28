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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023: تودع العزوبية

صدى البلد

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

علاقة حب سعيدة هي أبرز ما في اليوم، كن رومانسيًا أثناء قضاء الوقت مع حبيبك وكن محترفًا في مكان العمل. لا تشكل كل من الصحة والثروة أي خطر اليوم

توقعات برج القوس في العمل

سيواجه مصممو الجرافيك ورسامو الرسوم المتحركة ومؤلفو الإعلانات والمحررين الحرارة في اجتماعات الفريق، يحتاج مطورو الأعمال إلى أن يكونوا مبتكرين لإرضاء الإدارة.

برج القوس وحظك اليوم صحيًا

خصص وقتًا لتغذية جسمك بالطعام الصحي والتمارين الرياضية والعناية الذاتية. يمكن أن تساعد الأنشطة والرياضات الخارجية في إشباع رغبتك في المغامرة مع توفير فوائد صحية كبيرة أيضًا...

برج القوس وحظك اليوم في الحب

أولئك الذين وقعوا في الحب مؤخرًا يحتاجون إلى قضاء المزيد من الوقت معًا، شارك المشاعر اليوم واسكت عن الماضي. ستحب شركة الشريك وقد تفكر في الزواج.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

ثق بغرائزك ولا تخاف من التفكير خارج الصندوق، ومع ذلك ، تأكد من إجراء البحث والتشاور مع المتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مهمة، تجنب الإنفاق المندفع وبدلاً من ذلك ، ركّز على الاستثمارات طويلة الأجل التي تتوافق مع قيمك ورؤيتك.

 

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