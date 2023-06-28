أخبار التكنولوجيا|«بلد نوكيا» في طريقها لحظر استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس.. وميتا تطلق عددًا من الميزات الأبوية لـ ماسنجر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عائقًا كبيرًا لراغبي شراء الهواتف، الأمر الذي قد يدفع البعض إلى عدم الشراء من الأساس، أو البحث عن هاتف آخر بإمكانات محدودة، إلا أن هناك العديد من الهواتف المميزة التي جمع بين السعر المناسب للكثيرين وفي نفس الوقت تقدم مواصفات مميزة.

تعتزم الحكومة الفنلندية حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وذلك بعد إعلانها تعزيز صلاحيات جديدة للمعلمين ومديري المدارس من شأنها التدخل في الأنشطة التي تعطل التدريس خلال ساعات الدوام المدرسي، ومن بينها استخدام الهواتف المحمولة.



أضافت شركة Meta ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وماسنجر أدوات جديدة لـ ماسنجر، والتي ستسمح للآباء برؤية الرسائل الخاصة بأبنائهم والتحكم في كيفية استخدام الأبناء من الأطفال والمراهقين لـ ماسنجر .



حذّر خبراء في مجال الأمن السيبراني من حيلة جديدة يستخدمها "الهاكرز" أو المقرصنون لاختراق جميع بيانات مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Gmail و Outlook ومن خلالها الحصول على البيانات البنكية الحساسة وسرقة الأموال من الضحايا.



كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة Redmi 12 في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، أولها ستكون السوق الهندية ثم السوق الأوروبية، بعد إطلاقه في بداية الشهر في تايلاند .

يُعد هاتف Oppo A55 واحدا ضمن هواتف شركة أوبو المميزة بسعر رخيص يتناسب مع الكثير من راغبي الشراء في العيد ، إضافة إلى مواصفات مميزة منها شاشة مميزة، وكاميرا 50 ميجابكسل، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، ومعالج جيد.

يُعد هاتف Galaxy A03 Core من شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحدًا من أرخص هواتف الشركة ، كما يعتبر أكثر هاتف ذكي مناسب للشباب ومحدودي الدخل من راغبي شراء هواتف سامسونج في العيد ، بالإضافة إلى تميزه بعدد من المواصفات الجيدة.