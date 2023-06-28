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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|«بلد نوكيا» في طريقها لحظر استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس.. وميتا تطلق عددًا من الميزات الأبوية لـ ماسنجر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

معالج كوالكوم وكاميرا 50 ميجا بيكسل .. أرخص موبايل ريلمي للشراء في العيد

 

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عائقًا كبيرًا لراغبي شراء الهواتف، الأمر الذي قد يدفع البعض إلى عدم الشراء من الأساس، أو البحث عن هاتف آخر بإمكانات محدودة، إلا أن هناك العديد من الهواتف المميزة التي جمع بين السعر المناسب للكثيرين وفي نفس الوقت تقدم مواصفات مميزة.

 

"بلد نوكيا" في طريقها لحظر استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس

 

تعتزم الحكومة الفنلندية حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وذلك بعد إعلانها تعزيز  صلاحيات جديدة للمعلمين ومديري المدارس من شأنها التدخل في الأنشطة التي تعطل التدريس خلال ساعات الدوام المدرسي، ومن بينها استخدام الهواتف المحمولة.

 

للحفاظ على الأطفال والمراهقين.. ميتا تطلق عددًا من الميزات الأبوية لـ ماسنجر


أضافت شركة Meta ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وماسنجر أدوات جديدة لـ ماسنجر، والتي ستسمح للآباء برؤية الرسائل الخاصة بأبنائهم والتحكم في كيفية استخدام الأبناء من الأطفال والمراهقين لـ ماسنجر .

 

احذر .. حيلة جديدة لاختراق Gmail و Outlook لسرقة الحسابات البنكية


حذّر خبراء في مجال الأمن السيبراني من حيلة جديدة يستخدمها "الهاكرز" أو المقرصنون لاختراق جميع بيانات مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Gmail و Outlook ومن خلالها الحصول على البيانات البنكية الحساسة وسرقة الأموال من الضحايا.

 

شاومي تستعد لإطلاق هاتفها المميز Redmi 12 بسعر رخيص


كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة Redmi 12 في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، أولها ستكون السوق الهندية ثم السوق الأوروبية، بعد إطلاقه في بداية الشهر في تايلاند .

 

كاميرا 50 ميجابكسل .. أفضل وأرخص موبايل أوبو Oppo للشراء في العيد

 

يُعد هاتف Oppo A55 واحدا ضمن هواتف شركة أوبو المميزة بسعر رخيص يتناسب مع الكثير من راغبي الشراء في العيد ، إضافة إلى مواصفات مميزة منها شاشة مميزة، وكاميرا 50 ميجابكسل، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، ومعالج جيد.


على قد الإيد .. أرخص موبايل من سامسونج للشراء في العيد

 

يُعد هاتف Galaxy A03 Core من شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحدًا من أرخص هواتف الشركة ، كما يعتبر أكثر هاتف ذكي مناسب للشباب ومحدودي الدخل من راغبي شراء هواتف سامسونج في العيد ، بالإضافة إلى تميزه بعدد من المواصفات الجيدة.

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