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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023: عبر عن آرائك

صدى البلد

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 يونيو 2023

سوف تكون حياتك العاطفية سليمة، ستحصل على فرص لإثبات قوتك، من الناحية المالية ستكون قويًا ولكن قد تحدث العديد من المشكلات الصحية اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفياً

قبل أن تبدأ علاقة جديدة تحتاج إلى التأكد من تجنب أخطاء الماضي، ومع ذلك ، قد يواجه بعض سكان الجوزاء مشاكل متعلقة بالذات في علاقاتهم اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

التزم بخطة نظام غذائي صحي لأنك تحتاج إلى الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية متوازنة، تتأثر الصحة العقلية والجسدية بشكل كبير بما تستهلكه من خضروات وفواكه، قد تواجه بعض الإناث من مواليد الجوزاء مشاكل متعلقة بأمراض النساء.

برج الجوزاء اليوم مهنيا

كن مخلصًا في الوظيفة وسترى النتائج على الرغم من أن النصف الأول من اليوم لا يبدو مشرقًا ، إلا أنه سيتم إثبات كفاءتك في النصف الثاني من اليوم، عبّر عن آرائك بوضوح وسيؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

﻿سيجد رجال الأعمال أيضًا أموالًا إضافية اليوم، هذا هو الوقت المناسب أيضًا للاستثمار في أعمال المضاربة، من المحتمل أن تحصل على بعض حصص الملكية التي قد تكون ملكًا لأسلافك.

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