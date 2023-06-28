كيفية صلاة العيد الكبير 2023 بالتفصيل كما صلاها النبي.. بـ 17 خطوة

لايزال الكثيرون يبحثون عن كيفية صلاة العيد الكبير 2023، رغم أن أول أيام عيد الأضحى المبارك قد شارف على الانقضاء، قد يكون فضل صلاة العيد العظيم أحد أسباب هذا الاهتمام، حيث إن صلاة عيد الأضحى تعد من السنن النبوية ، كما أن زمانها هو زمان مبارك فأيام العيد الكبير هي خير أيام الدنيا ، فليست أيام فرح وسرور فقط وإنما ذكر وعبادة، لهذا يتزايد البحث عن كيفية صلاة العيد الكبير 2023 في هذا الوقت خاصة من قبل من يعرفون فضل هذه السُنة النبوية الشريفة، وأن صلاة عيد الأضحى من السنن المؤكدة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لعلها تلون أيامنا القادمة بالأعياد والأفراح والجبر.

كيفية صلاة العيد الكبير 2023

ورد عن كيفية صلاة العيد الكبير 2023 أن صلاة عيد الأضحى المبارك سُنَّةٌ مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.

وفي كيفية صلاة العيد الكبير 2023 روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ كما ، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

كيفية صلاة العيد الكبير بالتفصيل

قالت دار الإفتاء إن صلاة العيد الكبير هي ركعتان تُجزأ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوي بها صلاة عيد الأضحى ، مؤكدة أن هذا أقلها.

وأضافت«الإفتاء» في إجابتها عن سؤال «ما كيفية صلاة العيد الكبير بالتفصيل ؟»، أن الأكمل في صفتها: أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.

واستدلت على كيفية صلاة العيد الكبير بالتفصيل ؟، بما روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

كيفية صلاة العيد الكبير بالخطوات

استقبال القبلة بالوجه والبدن. النية بالقلب للصلاة المراد تأديتها دون التلفّظ بها. النطق بتكبيرة الإحرام بقول المُصلِّي: "الله أكبر"، مع رفع اليدين نحو المنكبين أثناء التكبير.أو ما يحاذي الأُذنين، والتوجُّه بالبصر نحو موضع السجود. وضع اليدين فوق الصدر، ووضع اليد اليُمنى فوق اليُسرى. استفتاح الصلاة بدعاء الاستفتاح من خلال قول المصلّي: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهمّ نقّني من خطاياي كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهمّ اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد"، أو يقول: "سبحانك اللهمّ وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك". التعوّذ: فيقول المصلّي: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، ويُتبعها بالبسملة وقراءة الفاتحة، ويُنهي الفاتحة فيُؤمّن، قراءة بعد الفاتحة بــ"الأعلى" أو سورة ق . رفع اليدين نحو المنكبين والتكبير، ثمّ يركع المُصلّي فيضع أصابعه على ركبيته ويباعد بين أصابعه، ويجعل ظهره مستقيماً والرأس بنفس مستوى الظهر، ويقول: "سبحان ربي العظيم"، ثلاث مرّات، ويمكن أن يزيد على ثلاث مرات. الرفع من الركوع قائلاً: "سمع الله لمن حمده"، ويرفع المصلّي يديه نحو منكبيه، ثم يقول: "ربنا ولك الحمد مِلْء السماوات، ومِلْء الأرض، ومِلْء ما شئت من شيءٍ بعد". السجود على أعضائه السبعة؛ الأنف مع الجبهة، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، ويجعل عضديه موازيين لجنبيه ويرفعهما عن الأرض، ويحرص على توجّه أصابعه نحو القبلة، ويكبِّر أثناء النزول، ويقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثلاثاً، ولا بأس بزيادة: "سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك، اللهمّ اغفر لي". الرّفع من السجود والتكبير أثناء ذلك. الجلوس بعد السجودِ على القدم اليسرى، ونصب الأخرى، ووضع اليد اليُمنى على ما يوازيها من الفخذ، وضمِّ الأصابع ما عدا السبّابة، وبسط اليد اليُسرى على الفخذ الأيسر، وتحريك السبابة اليُمنى قائلاً: "رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني". ثم يُكبِّر ويسجد ثانياً ويفعل مثلما فعل في السجود الأول. القيام من السجودِ الثاني والتكبير أثناء ذلك. أداء الركعة الثانية كما الأولى دون الاستفتاح، و يقرأ بعد الفاتحة بــ"اقتربت" أو"الغاشية". إنهاء الركعة الثانية بالتكبير عند الرفع من السجود الثاني، والجلوس بنفس وضعية الجلوس بين السجدتين. قراءة التشهّد بقول: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنّم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيحِ الدجال". ثم يدعو المُصلِّي بما شاء قبل التسليم. السلام عن اليمين بقول: "السلام عليكم ورحمة الله"، وكذلك عن اليسار.

كيفية صلاة العيد الكبير 2023 في البيت

تؤدى صلاة العيد ركعتين، تُؤدى بشكلٍ يختلف عن الصلوات المفروضة المعتادة، فيبدأ المسلم بالركعة الأولى مُكبِرًا سبع تكبيراتٍ قبل القراءة، من غير تكبيرات الركوع، وخمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا، وتبدأ الركعة الأولى بالتكبيرات ثُمَّ قراءة سورة الفاتحة، تليها سورة الأعلى أو سورة ق، أمّا الركعة الثانية فَتكبّر فيها خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة القيام، تليها سورةُ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية أو سورة القمر، فيجوز أداء صلاة العيد الكبير في البيت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وأن يُصليها الرجل فردا أو جماعة بأهل بيته، ولا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.