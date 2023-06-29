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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

106 مليون مشاهدة .. بشرى تحقق رقما قياسيا بأغنية سلام عليكم

أغنية سلام عليكم
أغنية سلام عليكم لـ بشرى

كسرت الفنانة بشرى حاجز ال 106 مليون بتحدي أداء أغنيتها "سلام عليكم" مع المطرب Azzamchik  باللغة الأوزبكستانية علي موقع الفيديوهات "تيك توك" في أقل من 24 ساعة وتخطي هاشتاج بشري باللغة العربية حاجز الـ 350 مليون واسمها باللغة الانجليزية أيضا 300 مليون.

وتخطت أغنية "سلام عليكم" لـ بشرى و Azzamchik  حاجز ال60 مليون على موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

 

أغنية سلام عليكم لـ بشرى

أغنية "سلام عليكم" لـ بشرى، من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام مصطفي الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

وكانت بشرى طرحت مؤخرا اغنية "رنة الخلخال" من ألبومها الجديد " في حتة تالتة" وأ غنية "رنة الخلخال" من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبري، وتعد الاغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح "الليل و ٣٦٩ و انا مشكلة" خلال الفترة الماضية وتحقيقهم نسبة نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة.

وبدأت بشرى منذ أيام تصوير اولي مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" ومن المقرر أن تستكمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق اخر أوشك فريق عمل فيلم "اولاد حريم كريم" علي الانتهاء من تصويره علي ان يتم عرضه شهر أغسطس المقبل.

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

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