ارتفاع ضحايا غارة روسية على كراماتورسك إلى 12 شخصًا

قال مسؤولون أوكرانيون ، اليوم الخميس ، إن حصيلة قتلى الضربة الصاروخية الروسية يوم الثلاثاء على منطقة مزدحمة في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا ، ارتفعت إلى 12 شخصا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن عمليات البحث والإنقاذ وسط الأنقاض قد انتهت صباح الخميس.

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن ثلاثة أطفال كانوا من بين 12 شخصًا لقوا حتفهم.

جاءت تصريحات الخميس بعد يوم من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الشرطة احتجزت شخصًا يشتبه في تنسيقه للهجوم المميت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الذي أصاب الضربة كان مركز قيادة مؤقت لوحدة من الجيش الأوكراني.