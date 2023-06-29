بديل محمد صلاح يخضع للكشف الطبي في لايبزيج الألماني

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، وصول فابيو كارفاليو، لاعب نادي ليفربول، إلى ألمانيا للخضوع للكشف الطبي في نادي لايبزيج.

وكتب رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "فابيو كارفاليو موجود الآن في ألمانيا من أجل الخضوع لفحوصات طبية كلاعب جديد في لايبزيج اليوم، بعد الاتفاق بين ليفربول ولايبزيج على الصفقة".

وأضاف: "سينضم كارفاليو إلى لايبزيج على سبيل الإعارة، مع رفض نادي ليفربول وجود بند خيار الشراء في العقد".

وكان ليفربول تعاقد مع كارفاليو صاحب الـ 20 عاما، في الصيف الماضي، قادما من نادي فولهام، لخلافة النجم المصري محمد صلاح "مستقبلا".

يذكر أن ليفربول أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي 2022-2023، في المركز الخامس برصيد 67 نقطة، ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.