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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

عاد فريق بيراميدز لصدارة الدوري بعد الفوز علي  سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح سموحة التهديف في شباك بيراميدز في الدقيقة 27 عن طريق أحمد حكم من رأسية قوية  داخل منطقة الجزاء.

وأضاف سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 30 من تسديدة متقنة بعد انفراد تام بمرمي أحمد الشناوي حارس بيراميدز .

وقلص بيراميدز الفارق في الدقيقة 34 عن طريق الجنوب افريقي فخري لاكاي من متابعة جيدة داخل منطقة جزاء.

وأدرك بيراميدز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول برأسية متقنة من إسلام عيسي.

وعزز بيراميدز النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة ، 54 عن طريق بلاتي توريه من تسديدة متقنة بعدما انفرد بمرمي سموحة.

وسجل بيراميدز الهدف الرابع في الدقيقة 57  بعد تسديدة صاروخية من مصطفي فتحي من خارج منطقة جزاء.

واخيرا سجل فخري لاكاي الهدف الخامس لصالح فريق بيراميدز في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة يتصدر بيراميدز الصدارة برصيد 67 نقطة ويأتي النادي الأهلي خلفه برصيد 65 نقطة.

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سيناريوهات تتويج بيراميدز بلقب الدوري 

نادي بيراميدز أمامه فرصة لاقتناص لقب الدوري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه من أنياب النادي الأهلي خلال الموسم الجاري.  

ويتبقي للنادي الأهلي 8 مباريات في الدوري الممتاز نظرا لمشاركة المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

وفى حال فوز نادي بيراميدز بجميع مبارياته المتبقية بالتزامن مع خسارة النادي الأهلي  جميع لقاءاته يتجمد رصيد النادي الأهلي عند 65 نقطة ويتفوق الفريق السماوي ويبلغ النقطة 79 ليتوج بلق بالدوري المحلي . 

كما يحصد نادي بيراميدز لقب الدوري الاول فى تاريخه في حال الفوز فى جميع مبارياته المتبقية والوصول الي النقطة 79 فيما يتلقى النادي الأهلي الخسارة فى 6 مباريات من الثمانية المتبقية في الدوري المحلي ويتجمد رصيده عند 77 نقطة. 

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‏ترتيب الدورى المصرى 2022-2023
 

بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة وتصدر ترتيب الدوري المصري عقب اكتساح سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين. 
الأهلي 65 نقطة من 25 مباراة
فيوتشر 57 نقطة من 31 مباراة
الزمالك 56 نقطة من 31 مباراة
المصري 44 نقطة من 31 مباراة
المقاولون 43 نقطة من 31 مباراة
فاركو 41 نقطة من 31 مباراة
الاتحاد41 نقطة من 30 مباراة
 

بيراميدز الدوري المصري مصطفى فتحي الأهلى الزمالك فيوتشر

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