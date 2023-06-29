محافظ القليوبية يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي خلال إجازة العيد

شدد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني خلال أيام عيد الاضحى المبارك لأي مخالفة، سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو بناء عشوائي بدون ترخيص أو التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وإزالتها فوراً في المهد.

وقال المحافظ إن ذلك يأتى في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي.

وشدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتحويل أي مخالفة للنيابة العسكرية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون خلال الإجازات.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل، على أن تتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية و المراكز والمدن والأحياء.

وناشد المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي “3212461”، ورقم الواتس آب 01119992624 ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528، وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg، وكذلك تطبيق “إيجابي” الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.