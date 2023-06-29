عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي خلال إجازة العيد

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

شدد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني خلال أيام عيد الاضحى المبارك لأي مخالفة، سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو بناء عشوائي بدون ترخيص أو التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وإزالتها فوراً في المهد.

الانتهاء من تبطين 97 ترعة بإجمالي أطوال 303 كيلو مترات بالقليوبية

الأورمان توزع 12 عجلا على مواطني القليوبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وقال المحافظ إن ذلك يأتى في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي. 

وشدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتحويل أي مخالفة للنيابة العسكرية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون خلال الإجازات. 

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل، على أن تتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية و المراكز والمدن والأحياء.

وناشد المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي “3212461”، ورقم الواتس آب 01119992624 ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528، وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg، وكذلك تطبيق “إيجابي” الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

محافظ القليوبية عيد الأضحى المبارك الأراضى الزراعية جميع مراكز ومدن المحافظة مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

التصنيف بالكامل| 3 منتخبات تهدد مصر في قرعة التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

موضوعات متعلقة

الانتهاء من تبطين 97 ترعة بإجمالي أطوال 303 كيلو مترات بالقليوبية

الأورمان توزع 12 عجلا على مواطني القليوبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خلال احتفالات العيد.. حملة على الوحدات المحلية والمراكز الطبية بكفر شكر بالقليوبية|صور

تزايد إقبال الزائرين على حدائق القناطر للاحتفال بثاني أيام العيد ..صور

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة

فضل الله: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

بث مباشر.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة أول أيام التشريق

رئيس النيابة الإدارية: ثورة 30 يونيو عبرت عن تكاتف الشعب بمختلف طوائفه

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ