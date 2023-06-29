عرض صلاية نعرمر رمز توحيد مصر العليا والسفلى.. شاهد

عرض المتحف المصري بالتحرير صور صلاية نعرمر التي تعود للأسرة صفر في عهد الملك نعرمر 3100 قبل الميلاد والتي صنعت من مادة الشست .



وأوضح المتحف المصري بالتحرير عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى ، أن صلاية نعرمر لديها ارتفاع 64 سنتيمتر و عرضها 42 سنتينتر ، والتي تعرض في الرواق الأرضي في المتحف.

صلاية نعرمر

صلاية نعرمر



صلاية نعرمر عبارة عن لوح من الحجر اتخذه المصريون لطحن الكحل وبعض مواد الصباغة ثم تطور ليكون لوحًا يدونون عليه بعض حوادثهم التاريخية على بعض النقوش الهيروغليفية المبكرة وتصور اللوحة الحدث الخاص بتوحيد مصر العليا والسفلى في عهد الملك نعرمر.



يصور الملك بالتاج الأبيض لمصر العليا بأحد جوانب صلاية نعرمر في مسيرة النصر، كما يزين الصلاية تشابك رقاب اثنين من الحيوانات الأسطورية، التي قيدها بشر.

