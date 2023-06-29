بيان عاجل من الكرملين بشأن مكان وجود قائد فاجنر

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه ليس لديه معلومات عن مكان وجود قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعرف مكان بريجوجين: “ليس لدي مثل هذه المعلومات ".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندري كارتابولوف، إن مجموعة فاجنر هي التشكيل العسكري الوحيد الذي رفض توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية قبل وقت قصير من إطلاقها تمردها الأسبوع الماضي.

وأوضح كارتابولوف، أنه قبل عدة أيام من تمرد فاجنر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه يجب على جميع الجماعات العسكرية توقيع عقود معها، واصفة السياسة بأنها “صحيحة تمامًا”.

وقال: “الجميع باستثناء فاجنر ... امتثلوا. بصرف النظر عن بريجوجين، الذي رفض”.

وأضاف كارتابولوف: “في مواجهة هذا القرار، أبلغت السلطات الروسية المجموعة أنها لن تشارك بعد الآن في الحملة العسكرية في أوكرانيا، وهذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من المال، ولن يكون هناك المزيد من الموارد المالية أو المادية. وبالنسبة لبريجوجين، المال عامل مهم، وربما عامل حاسم”.